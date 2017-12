Für Europa war 2017 kein einfaches Jahr. Die Briten kündigten offiziell den Austritt aus der EU an, in mehreren Ländern feierten Rechtspopulisten Wahlerfolge und Autonomieforderungen werden in einigen Regionen Europas lauter. Doch gen Ende des Jahres steht die EU in Zeiten des Brexit teilweise wieder enger zusammen. In Frankreich versucht Emmanuel Macron nach seinem Sieg bei der Präsidentschaftswahl, Aufbruchstimmung zu vermitteln. Die Regierungskrise in Deutschland dämpft vor dem Jahresende hingegen die Stimmung. Derweil bleiben zentrale Probleme ungelöst.

Gut acht Jahre lang lastete die Finanzkrise schwer auf den Schultern Europas. Im kommenden Jahr hoffen die EU und von Austerität erstickte Staaten, die Misere endgültig hinter sich zu lassen. Doch es gibt eine Menge Risiken. Unser Ausblick.

Griechenland nach der Krise oder: zu Tode gerettet …

Für das lange Zeit pleitebedrohte Griechenland war das Ende der Finanzkrise noch nie so nah. Die Wirtschaft wächst, die Neuverschuldung sinkt, auch die Arbeitslosigkeit geht zurück. 2018 wird ein Wirtschaftswachstum von 2,5 Prozent erwartet – nach einem angepeilten Plus des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 1,6 Prozent im laufenden Jahr. Die Arbeitslosigkeit soll Ende 2018 auf 20 Prozent ...