Auf die Frage, wie es wohl ausgehen werde, antwortet ein langjähriger Mitarbeiter des Willy-Brandt-Hauses erstaunlich präzise: „68 zu 32 Prozent für die GroKo. Die Linke bei uns wird immer überschätzt.“ Das bestätigt die Geschichte der letzten großen Konflikte in der SPD zwar, etwa die Debatte um das Freihandelsabkommen CETA, doch deutet vieles darauf hin, dass es am Sonntag in Bonn etwas knapper wird.