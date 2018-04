L’histoire du temps présent par Denis Scuto

Quels sont les usages faits du passé par un pays, par une société? Une méthode pour l’analyser consiste à étudier les noms qui sont donnés aux noms de rue. Quelles rues commémorent p.ex. la Première Guerre mondiale à Luxembourg-Ville?

Pour les premiers ministres luxembourgeois de 14-18, il est intéressant de relever que deux d’entre eux n’ont pas droit à un nom de rue: Mathias Mongenast et Hubert Loutsch. Mais bon, l’un, un libéral, a été chef du gouvernement seulement pendant un mois, l’autre, un clérical, pendant trois mois et demi. Un usage du passé plus significatif ressort des noms de rue d’hommes politiques et de militaires étrangers: rue Maréchal Foch, rue Georges Clemenceau, boulevard John J. Pershing, rue Albert Ier. Le commandant en chef des forces alliées en 1918, le président du Conseil français, le commandant en chef des forces américaines, le Roi-Soldat belge. Eux ont droit à leur nom de rue. ...