Australiens Regierungschef Turnbull will die Zahl an Zuwanderern trotz schlechter Umfragewerte nicht reduzieren. Jetzt bestätigt ihn ein offizieller Bericht zweier Ministerien. Denn deren Zahlen beweisen: Einwanderer kurbeln das Wirtschaftswachstum an.

Von unserer Korrespondentin Barbara Barkhausen

Der australische Regierungschef Malcolm ...