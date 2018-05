Von unserer Korrespondentin Barbara Barkhausen

Millionen Arbeiter schuften in Dubai in Extremhitze und für wenig Geld. Mit einem Kühlschrank vor dem Haus wollte eine Australierin vor zwei Jahren ein Zeichen setzen. Inzwischen stehen zumindest im Ramadan 170 Kühlschränke an Dubais Straßen.

Als Sumayyah Sayed von Australien nach Dubai zog, fand sie die Hitze ...