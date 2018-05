Der Wahlkampf wird immer professioneller: Parteien und Politiker buhlen intensiv um die Gunst der Luxemburger. Eine Bestandsaufnahme der politischen Kommunikation.

Flyer in digitaler Form

Durch besondere Originalität zeichnen sich die Online-Auftritte der Luxemburger Parteien nicht aus. Das gilt sowohl für die eigene Homepage als auch für die Auftritte bei Facebook, Twitter und Instagram.

Sie erinnern an die Flyer, die in regelmäßigen Abständen im Briefkasten liegen, nur dass sie nicht auf Papier, sondern auf dem Bildschirm erscheinen. Das Trägermedium ändert, die Inhalte bleiben dieselben. So weiß man etwa bei der LSAP und der CSV, wer vom politischen Spitzenpersonal wann, wo auftrat, wen er dabei traf und was er sagte. Diese virtuellen Litfasssäulen sind so attraktiv wie eine feuchte Betonwand. Interaktivität gibt es hier quasi keine. Der User, wenn er denn auch auf die Seiten trifft, meidet es wohl, das Ganze zu kommentieren. Über die meisten Kommentare erfreut sich „déi gréng“-Seite auf Facebook und auch hier kann man nicht von einer unübersichtlichen Beitragsflut reden.

Die Wähler, wenn sie sich denn die Mühe machen, den Parteinamen einzutippen, um auf die betreffende Seite zu kommen, halten das Ganze wohl für eine parteiinterne Veranstaltung. Auch wenn sich die Macher der Seiten bemühen, sie mit Videoclips und Fotos vom Gegenteil zu überzeugen.

Insbesondere in diesem Bereich rächt sich der Mangel an Medienkompetenz in den Parteien. Und wer sich auf Bezirksniveau begibt, trifft auf Seiten wie etwa jene des ADR-Zentrums, die man am besten gleich vergessen möchte. Gar nicht mal so schlecht, dass sich wenige User dorthin verirren.

Im Unterschied zu Facebook ist Twitter auch ...