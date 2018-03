Freud und Leid liegen oft nah beieinander. Vergangene Woche unterzeichneten Luxemburg und Frankreich ein neues Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung. Es ist das erste für Luxemburg, das konform ist mit internationalen Steuerprinzipien. Und ein weiteres Kapitel im Kampf des Landes um die Konkurrenzfähigkeit seines Finanzplatzes. Doch die Meinungen gehen auseinander. Besonders die Fondsbranche hat Bedenken.

Am vergangenen Dienstag herrscht große Zufriedenheit in Paris. Eben hat Luxemburg ein neues Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung abgeschlossen. Mit Frankreich, unserem großen, in Finanzfragen immer argwöhnischer auftretenden Nachbarn. Zuvor hatte es in Luxemburgs Finanzkreisen bereits rumort. Vor allem die Investmentfonds-Industrie befürchtete Schlimmes. Die Oppositionsparteien CSV und ADR sprangen auf den Zug auf. Die Sorgen sind auch eine Woche später nicht ausgeräumt. Es geht um Geld. Viel Geld.

Alle zusammen kritisierten sie die Verschwiegenheit von Pierre Gramegnas Finanzministerium in dieser Angelegenheit. Niemand wusste, was genau in den ...