Die Piraten sind neben den Grünen die großen Wahlsieger. Sie haben völlig überraschend zwei Parlamentssitze ergattert. Dabei stand die Partei vor wenigen Monaten noch vor der Zerreißprobe. Ein Versuch, ihren Erfolg zu verstehen.

Mai 2018, in einem Saal in den Rotunden im Bahnhofsbezirk. Die Piraten organisieren einen Kongress, der die Partei auf die Parlamentswahlen vorbereiten soll. Im hinteren Teil des Saales stehen zwei Männer an der Theke. Daniel Frères ist groß, stämmig und kahl. Die verschränkten Arme lassen ihn bedrohlich wirken. Sein Gesprächspartner, der viel unauffälliger als Frères ist, heißt Marc Goergen. Er galt schon damals als aufsteigender Stern ...