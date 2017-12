Das Mekka der Hacker ist neuerdings in Leipzig. Rund 15.000 Technikliebhaber nehmen bis Samstag am Chaos Communication Congress 34C3 teil.

Das Ziel der jährlichen Treffen ist ein edles: Technologien hinterfragen, Persönlichkeitsrechte des Einzelnen schützen, ihn vor Missbrauch seiner Daten bewahren. Das sind die Fragen, die seit Mittwoch bis einschließlich Samstag in Leipzig auf Einladung des Chaos Computer Club (CCC) diskutiert werden. In den letzten Jahren fand das Treffen im Hamburger Congress Center statt. Angesichts des wachsenden Erfolgs des Hackerconvents wurde das sanierungsbedürftige Gebäude in Hamburg zu klein. ...