Von unserem Korrespondenten Ralph Schulze

Neue Runde im Auslieferungsstreit um den katalanischen Separatistenchef Carles Puigdemont: Die Generalstaatsanwaltschaft Schleswig-Holsteins kündigte am Dienstag an, dass sie beim Oberlandesgericht (OLG) in Schleswig nun definitiv die Auslieferung des früheren Ministerpräsidenten Kataloniens an Spanien beantragen werde. Die Anklagebehörde befürwortet eine Auslieferung wegen der Vorwürfe der Rebellion, ...