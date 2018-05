Vum Gianni Di Paoli an Lele Jules Yin

68 Joer ass et hier, dass de Robert Schuman, deemolegen Ausseminister vu Frankräich, um 9. Mee 1950 de Schuman-Plang zur Schafung vun enger Unioun fir eng gemeinsam Stol- a Kuelenindustrie virgestallt huet. All Grond also, fir besonnesch am no him benanntene Lycée Robert Schuman d’Fête de l’Europe eescht ze huelen, an dowéinst gouf et mëttwochs, de 9. Mee och eng grouss Festivitéit am Festsall vum LRSL.

De ganzen Dag stoung Europa am Mëttelpunkt am LRSL, an d’Schüler hunn eng grouss Fête de l’Europe op d’Been gestallt. Als “Ecole ambassadrice” huet sech de Lycée Robert Schuman op de Fändel geschriwwen, déi europäesch Wäerter héichzehalen, an ënnert dem Motto vun “European Values” sollten dës Wäerter an de Mëttelpunkt geréckelt ginn, dé...