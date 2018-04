Was wird sich ändern?

Bisher ist es in Luxemburg lediglich über Gemeinderegelungen möglich, ein Burkaverbot einzuführen. Anfang 2017 war es in 47 von 105 Gemeinden verboten, sich vermummt im öffentlichen Raum aufzuhalten. Wie die Justizkommission in ihrem Bericht festhält, sind diese Gemeinderegelungen sehr verschieden, sodass sogar die Polizei nicht so richtig weiß,

wo sie dran ist.

Wird der Gesetzentwurf von Justizminister Félix Braz (“déi gréng”) am Donnerstag im Parlament angenommen, wird es in Zukunft landesweit an verschiedenen öffentlichen Orten verboten sein, vermummt zu sein. Zu diesen Orten gehören beispielsweise Schulen – sowohl öffentliche wie auch private –, der öffentliche Transport oder verschiedene staatliche Gebäude wie Polizeikommissariate. Im öffentlichen Raum an sich, also auf der Straße, wird man auch in Zukunft vermummt sein dürfen. Auch ausgeschlossen sind kulturelle Institutionen wie beispielsweise das Mudam oder die Philharmonie. Das Vermummungsverbot gilt nicht für jeden. Nicht betroffen sind Sportler, wie beispielsweise Fechter, Künstler, wie beispielsweise Theaterschauspieler, die eine Maske tragen, Besucher von traditionellen Festen, wie beispielsweise Karneval, und Menschen, die wegen ihrer ...