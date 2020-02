Seit 1983 werden Hunde im „Zare-Schloss“ in Koerich umfassend betreut. 1996 hat der Bankkaufmann Daniel Wirth seinen sicheren Zahlenjob an den Nagel gehängt, seine Passion zur neuen beruflichen Aufgabe gemacht und mit seiner Frau den Betrieb übernommen. Seitdem bietet der staatlich geprüfte „Expert en cynotechnie“ und international tätige Preisrichter dort eine „Crèche“ (Tagesbetreuung) sowie eine Pension für Hunde an.

Tageblatt: Herr Wirth, ein Betreuungstag in der Pension kostet 18 Euro. Wie stellt sich der Preis zusammen?

Daniel Wirth: Ein Betreuungstag außerhalb der Schulferien kostet 18 Euro, in der schulfreien Zeit werden 22 Euro fällig. Darin inbegriffen ist das Futter. Die Hunde kommen dreimal täglich in Ausläufen nach draußen. Wenn sich die Tiere vertragen, spielen drei bis vier Hunde jeweils zusammen. Insgesamt halten sie sich bis zu sieben Stunden draußen auf.

Welche Papiere muss ein Hund vor der Aufnahme im „Zare-Schlass“ vorweisen?

Ein Heimtierausweis („Carnet vétérinaire“). Das Tier muss gegen Tollwut, Hundekrankheiten sowie gegen den Zwingerhusten, eine Atemwegserkrankung, geimpft sein. Jedes Mal, wenn der Hund uns besucht, muss der Ausweis mitgebracht werden und bleibt für die Dauer des Aufenthaltes hier. Im Notfall kann der Tierarzt so schneller auf Erkrankungen des Hundes eingehen. Wird der Hund während seines Aufenthaltes hier krank, hilft unser Tierarzt aus Steinfort, dessen Praxis 500 Meter weit entfernt ist.

Das Futterangebot im „Zare-Schlass“ umfasst Trockenfutter. Wie bewerten Sie Nass-/(Dosen-) bzw. Rohfutter?

Wir nutzen zwei Marken Trockenfutter, für kleine und große Hunderassen. Falls ein Tier nicht gut frisst, mischen wir etwas Nassfutter hinzu. Ich persönlich bin der Meinung, dass ein gutes Trockenfutter alle Proteine und Vitamine enthält, die das Tier braucht.

Rohes Fleisch füttern wir nicht. Sind die Hunde jedoch daran gewöhnt, geben wir ihnen auch Rohfutter, das die Besitzer uns zur Verfügung stellen. Dies gilt auch für andere Futtersorten für Hunde mit besonderem Ernährungsbedarf.

Sie bieten zwei Betreuungsformen an. Worin unterscheiden sie sich voneinander?

In der „Krippe“ bringt man den Hund montags bis freitags bis 8.00 Uhr vorbei und holt ihn nachmittags ab. In der Pension bleiben die Gäste etwas länger. Sie checken nachmittags zwischen 14-17 Uhr ein und bleiben, je nach vorher vereinbartem Zeitraum, zwischen einem Tag und mehreren Wochen (im Urlaubs- oder Krankheitsfall).

Zum Programm im Hundehotel gehört Spielzeit draußen. Und Gassi gehen?

Unser Komplex liegt unmittelbar am Waldrand, wo ein Rundwanderweg verläuft. Ob für Tiere in der „Crèche“ oder für „Hotelgäste“ bieten wir als zusätzlich buchbarer Service einmal täglich einen dreißigminütigen Spaziergang an der Zehn-Meter-Leine an.

Wie viele Hunde können Sie im „Zare-Schlass“ betreuen?

Die Zahl ist saison- und wetterabhängig. In den Ferien, wie jetzt, sind wir ausgebucht. Dann können wir bis zu 50 Tiere aufnehmen.

Wie lange im Voraus sollten Besitzer einen Urlaub für ihren Hund buchen?

Für Aufenthalte in den Schulferien drei bis vier Monate im Voraus. Außerhalb dieser Zeitfenster haben wir meistens ausreichend freie Plätze, mit Ausnahme von längeren Wochenenden.

Wie geräumig sind die Zimmer und wie weitläufig die Außenanlage?

Drinnen stehen 30 Metallboxen, die 2,50 auf 2,40 Meter groß sind. In der Außenanlage haben wir zehn Auslaufgehege, je 15 mal 10 Meter groß.

Wie halten Sie es mit der Sauberkeit bei so vielen Besuchern?

Der Freilaufboden draußen ist mit einem Drainagesystem ausgestattet. Damit bei Regen die Tiere nicht im Schlamm stehen. Drinnen wird täglich mit Hochdruckreiniger und Desinfektionsprodukten gereinigt und mit speziellen Geräten wieder abgetrocknet.