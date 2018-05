Während der Filmfestspiele in Cannes entsteht quasi eine Stadt in der Stadt. Diese besteht wiederum aus etlichen Mikrokosmen, was bedeutet, dass es Menschen gibt, deren Wege sich nicht kreuzen, obwohl sie sich am gleichen Ort aufhalten. So macht also auch jeder seine ganz eigene “Cannes-Erfahrung”. Das Tageblatt hat mit fünf Luxemburgern vor Ort gesprochen und wollte wissen, welche Rolle das Festival für sie spielt.

Von Anne Schaaf

“Es ist wie eine orgasmische Explosion in meinem Kopf.” Recht bildhaft beschreibt Diana Nilles ihr Gefühl nach einem idealen Tag in Cannes, der für die junge Filmemacherin vorzugsweise darin besteht, sich möglichst viele Filme anzusehen. Aus Letzteren könne sie reichlich Inspiration schöpfen. Unter anderem so entstünden unzählige Ideen ...