In der Weinfamilie Luxemburgs haftet dem Rivaner fälschlicherweise der Ruf des “hässlichen Entleins” an. Dass diese spritzige und äußerst vielseitige Sorte viel mehr Potenzial in sich vereint, erfuhr Daisy Schengen als Laien-Jurorin bei der ersten Ausgabe des Weinwettbewerbs “Gëlle Krëmmchen”.

Von Desislava Schengen

Zugegeben, als ich die Tür des “Institut vini-viticole” in Remich öffne und in die vielen Gesichter der Vertreter des heimischen Weinbaus blicke, macht sich das flaue Gefühl in meinem Magen deutlich bemerkbar. Denn heute darf ich zum ersten Mal nicht nur über einen solchen “Concours” schreiben, sondern ...