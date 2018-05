2017 wurden 30,6 Millionen neue Binnenvertriebene weltweit registriert. Dabei handelt es sich um Menschen, die innerhalb ihres eigenen Landes in die Flucht getrieben wurden. Insgesamt habe sich die Zahl der Binnenflüchtlinge weltweit auf fast 40 Millionen erhöht. Diese Zahlen gehen aus einem am Mittwoch veröffentlichten Bericht des in Genf ...