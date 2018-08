Jean Asselborn sieht Europa an einem Scheideweg angekommen. Luxemburgs Außenminister verteidigt weiterhin die gesamteuropäische Lösung in der Frage nach der Verteilung der Flüchtlinge, sagte Asselborn am Rande des Außenministertreffens in Wien.

Tageblatt: Sehen Sie das europäische ...