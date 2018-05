Medien können nerven. Das finden vor allem Europas Rechte. In mehreren Ländern wollen sie öffentlich- rechtlichem Radio und Fernsehen an den Kragen. In der Schweiz sind sie kürzlich gescheitert. In Ungarn hat Orban sein Ziel längst erreicht, Polen ist auf bestem schlimmsten Wege. Auch in Österreich mehren sich die Attacken. Die Alpenrepublik übernimmt im Juli die EU-Ratspräsidentschaft – und könnte als nächstes Land von dem von Brüssel propagierten europäischen Werteweg ausscheren.

Von Armand Back

In der Schweiz scheiterten die Rechten kläglich. Beim “No Billag” genannten Referendum stimmten nur knapp 30 Prozent der Schweizer für die Abschaffung ...