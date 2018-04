Fünf Wochen nach dem Giftanschlag in Großbritannien hat die Tochter des russischen Ex-Doppelagenten Sergej Skripal Medienberichten zufolge das Krankenhaus verlassen. Die 33-jährige Julia Skripal sei bereits am Montag aus der Klinik entlassen und an einen sicheren Ort gebracht worden, berichtete die britische BBC am Dienstag. Ihr Vater werde nach wie vor im Krankenhaus von Salisbury behandelt.

Auch Sky News berichtete, Julia Skripal habe das Krankenhaus verlassen können. Die Polizei wollte die Berichte nicht kommentieren. Die Gesundheitsbehörden kündigten für den Dienstagvormittag aber eine Pressekonferenz an. Das Krankenhaus von Salisbury hatte am Freitag erklärte, der Gesundheitszustand der 33-Jährigen verbessere sich “rasch”. Sergej und Julia Skripal waren am 4. März in der südenglischen Stadt Salisbury vergiftet worden.

Die britischen Behörden gehen davon aus, dass bei der Tat ein Nervengift der Nowitschok-Gruppe aus sowjetischer Produktion zum Einsatz kam. London wirft der russischen Regierung vor, hinter dem Anschlag auf den Ex-Spion zu stehen. Moskau weist jede Verantwortung zurück. Der Fall hat zu einer schweren diplomatischen Krise zwischen westlichen Staaten und Russland geführt.