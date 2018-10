Bereits in der Nacht auf Montag kam es zu einem ersten Treffen der Parteispitzen der Koalition im Staatsministerium. Am Montagmorgen dann wurde klar, was sich bereits am Wahlsonntag angedeutet hatte: Rot-Blau-Schwarz wird weitergeführt; in diese Richtung gehen auch die Beschlüsse der respektiven Parteigremien.

Von Robert Schneider und Pol Schock

Am Montagmorgen empfing der Großherzog in Audienz nacheinander Xavier Bettel, der die Demission der aktuellen Regierung einreichte (von der die Geschäfte aber weitergeführt werden, bis die neue Regierung vereidigt ist), Parlamentspräsident Mars di Bartolomeo und den Präsidenten des Staatsrats, Georges Wivenes.

Danach waren die Parteipräsidenten an der Reihe, was nach der Ordnung der Listen geschah. Der Vertreter der Liste 1 bei dieser Wahl, also der Präsident der Piraten, Sven Clement, eröffnete diesen Politikerreigen: Die entsprechenden Audienzen wurden am Nachmittag fortgesetzt.

Benennung eines “Informateur”

Laut Mitteilung des Hofes hat Großherzog Henri die Generalstaatsanwältin Martine Solovieff als “Informateur” benannt, er verzichtete demnach darauf, sofort einen sogenannten “Formateur” zu bestimmen, der dann die Koalitionsbildung festmachen wird.

Die einzelnen Spitzenpolitiker der aktuellen Koalition machten denn auch erste Aussagen zur Weiterführung der sog. “Gambia”-Koalition. So unterstrich Xavier Bettel, er wolle erst ein detailliertes Koalitionsabkommen aushandeln, ehe eine neue Regierung antrete.

Der Spitzenkandidat der LSAP, Etienne Schneider, rief seinerseits die “roten Linien” für eine Regierungsbeteiligung in Erinnerung, die seine Partei vor der Wahl definiert hatte (Index, Pensionen, Mindestlohn), diese seien am Wahlabend nicht verschwunden. Auch die immer noch recht siegestrunkenen Grünen verweisen auf programmatische Inhalte.

Der letzte Regierungsrat unter der Vorwahlkonstellation zeigte sich jedenfalls schon einmal sozial und hob nach der Analyse der Wahlresultate die Renten sowie den Mindestlohn, das “Revis” und das RPGH (“Revenu pour personnes gravement handicapées”) um 1,1 Prozent an.

Wie geht es weiter?

Nachdem die drei Parteien allesamt grünes Licht von ihren Gremien erhalten haben, um Koalitionsgespräche zu führen, könnten diese eigentlich beginnen. Doch sie werden noch die Entscheidung des Großherzogs abwarten: Der vom Staatschef ernannte neutrale “Informateur” spricht mit den potenziellen Regierungsparteien und übermittelt dem Großherzog ein Bild. Auf dieser Basis erteilt der Großherzog einem Politiker den Auftrag zur Regierungsbildung. Aller Voraussicht nach wird dieser Auftrag an Xavier Bettel gehen, die Chancen, dass es jemand anders wird, gelten angesichts der klaren Signale der Parteien als äußerst gering.

Anschließend können die Verhandlungen beginnen. 2013 ging es danach äußerst schnell: Innerhalb eines Monats konnte sich das Mitte-links-Bündnis auf einen Koalitionsplan einigen. Dem Vernehmen nach werden sich die Parteien diesmal deutlich mehr Zeit lassen. François Bausch hatte in einem Tageblatt-Interview angekündigt, dass sich die potenziellen Koalitionäre zunächst während rund zwei Tagen zurückziehen und auf einen ethischen Kodex einigen sollen, bevor die eigentlichen Verhandlungen beginnen. Darin sollen Leitlinien für die kommenden fünf Jahre festgeschrieben werden – etwa, stets im Interesse des Allgemeinwohls zu handeln.

Lange Verhandlungen

Doch auch die Verhandlungen selbst werden sich wohl deutlich länger hinziehen. Denn anders als 2013 geht die Dreierkoalition aus einer gestärkten Position in die Gespräche. Die CSV hat als Partei klar verloren – eine öffentliche Debatte über die Deutung des Wählerwillens steht nicht in Sicht. Auf den Parteien lastet also weniger Druck, schnell Fakten zu schaffen.

Und sie werden diesen Freiraum nutzen, um an einem umfangreichen Projekt zu arbeiten. Denn wohin die Reise geht, ist angesichts des doch eher müden Wahlkampfs unklar.

Dabei geht es nicht nur um personelle Fragen (wahrscheinlich wird es in vielen Ressorts Kontinuität geben), sondern vor allem um Inhalte: Wird die DP auf der Senkung der Betriebssteuer beharren? Wird die LSAP auf der 38-Stunden-Woche bestehen? Und wie wird eine gestärkte und selbstbewusste grüne Partei in den Verhandlungen auftreten? Ein Scheitern der Koalitionsverhandlungen wie etwa in Deutschland nach den vergangenen Wahlen zwischen CDU/CSU, FDP und den Grünen kann hierzulande jedoch nahezu ausgeschlossen werden.

Allerdings muss der Koalitionsvertrag noch von den Parteikongressen abgesegnet werden. Traditionell wird das bei der DP und auch bei “déi gréng” ohne große Misstöne über die Bühne gehen. Wie jedoch die LSAP-Basis angesichts des historisch schwächsten Ergebnisses der Sozialisten reagieren wird, bleibt abzuwarten.