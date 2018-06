Jules Barthel klagt an. Im Namen des OGBL-Syndikates SEW, aber auch im Namen zahlreicher Lehrer und Schüler, wie er unterstreicht. Der Ausbau der Autonomie der Schulen, von Minister Meisch gefördert, führe zu einem regelrechten Konkurrenzkampf zwischen und in den Schulen.

Die Macht der Direktoren sei stark angewachsen, viel würde über die Köpfe der Lehrer, der Eltern und der Schüler hinweg entschieden. In manchen Gebäuden komme es zu regelrechtem Machtmissbrauch, so Barthel. Eine Politik von Einschüchterung und Drohungen treffe besonders die Schwächsten im System, nämlich die “Chargés”. Diese Zustände seien nicht in allen Lyzeen anzutreffen, aber in einigen schon, moniert das SEW.

Kein Frontalangriff

Die Kampagne #echwieremech soll denn auch nicht als Frontalangriff auf die Direktionen verstanden werden, sondern vielmehr als Unterstützung für die Lehrer und zur Stärkung der Schulkomitees. Barthel wartete mit einer Reihe von Beispielen aus dem Lehreralltag auf, mit denen die Notwendigkeit der Kampagne unterstrichen werden sollte.

Zum Beispiel kam es zu übereiligen Suspendierungen von Lehrern aufgrund falscher Beschuldigungen. Auch Personalmangel und zu viele Überstunden bieten Grund zur Gegenwehr. Der Führungsstil der Direktionen, aber auch der Verwaltung und des Ministers sollen von jedem einzelnen Lehrer permanent hinterfragt werden, um demokratische Strukturen in den Schulen durchzusetzen.