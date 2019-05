Die Finanzlage der Gesundheitskasse (CNS) ist stabil. Das hat der Minister für soziale Sicherheit Romain Schneider (LSAP) am Mittwoch bei der Quadripartite mitgeteilt. So zeichnet sich das Aktivitätsjahr 2018 durch einen Überschuss von 132,5 Millionen Euro aus. Damit sind die Zahlen etwas besser als kalkuliert. Noch bei der Quadripartite im vergangenen November war man von einem Überschuss von rund 129 Millionen ausgegangen.

Die Gesamtsumme der CNS beträgt rund 870 Millionen Euro und ist demnach im vergangenen Jahr deutlich angestiegen: 2017 lag der Saldo noch bei 737,2 Millionen Euro. Die positive Entwicklung steht in direktem Zusammenhang mit der guten Entwicklung am Arbeitsmarkt, so Romain Schneider in einem Presseschreiben.

Das Sozialversicherungsministerium rechnet dabei auch in den kommenden Jahren mit einem Überschuss. Allerdings wird der Gewinn deutlich geringer ausfallen als in den Jahren zuvor. Für 2019 kalkuliert das Ministerium einen Überschuss von 24,4 Millionen Euro und 2020 nur noch von 1,9 Millionen. Es handelt sich dabei um konservative Berechnungen. Luxemburg zählt insgesamt etwas mehr als 800.000 Krankenversicherte. Für den Minister für soziale Sicherheit liegt eine Priorität in diesem Jahr in der Umsetzung des allgemeinen „Tiers payant“. Die Arbeitsgruppe würde intensiv daran arbeiten.

Gesundheitsminister Etienne Schneider (LSAP) will in dieser Legislaturperiode die modernste Krankenhausinfrastruktur in Europa aufbauen. Und dazu gehört auch die Anschaffung von vier neuen Magnetresonanztomografen („IRM“), die in den kommenden sechs Monaten operationell sein sollen. Ein Fokus seiner Gesundheitspolitik soll dabei auf der Prävention von Krankheiten und Aufklärung liegen. So könnten etwa rund 40 Prozent der Krebserkrankungen durch eine Reduktion von Tabak-, Alkohol- und Zuckerkonsum sowie durch regelmäßige Bewegung vermieden werden.