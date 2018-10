Die Parteispitzen der LSAP und der Grünen wollen über eine Neuauflage der Dreierkoalition verhandeln. Die Führung der Liberalen tritt am Montagabend zusammen. Dann wird die endgültige Entscheidung fallen.

Alle warten auf die DP. Während die Parteispitzen der Sozialisten und der Grünen sich bereits für Verhandlungen über eine neue Dreierkoalition ausgesprochen haben, halten sich die Liberalen noch bis Montagabend zurück. Dann will sich die Parteileitung der DP treffen, um eine endgültige Entscheidung zu treffen. Mehrere Spitzenpolitiker der Partei haben allerdings bereits angedeutet, dass eine Neuauflage der Koalition mit déi gréng und LSAP wahrscheinlich ist.

Laut Tageblatt-Informationen wird der Großherzog einen sogenannten “informateur” ernennen. Dieser wird die Lage sondieren und dem Monarchen einen Regierungsbilder empfehlen. Sollte die DP sich für eine Neu-Auflage der Koalition aussprechen wird das mit großer Wahrscheinlichkeit Xavier Bettel sein. Der Regierungsbilder wird normalerweise auch Premierminister der nächsten Regierung.

CSV vor offenen Fragen

Die jetzige Regierung hat noch 31 von 60 Sitzen im Parlament und damit weiterhin eine Mehrheit. Sowohl LSAP als auch DP haben zwar Sitze verloren, die Grünen gingen jedoch am Sonntag als große Gewinner aus den Wahlen, so dass sich die Dreierkoalition weiter halten könnte. Im Vorfeld der Wahlen hatten alle beteiligte Parteien gesagt, dass sie die Koalition am Liebsten fortführen wolle, wenn es denn rechnerisch noch möglich sei.

Bei der CSV steht man derweil vor vielen offenen Fragen. Der Nationalrat der Partei will sich am Montagabend treffen, um die Lage zu besprechen. Eine personelle Erneuerung innerhalb der Partei ist nicht unwahrscheinlich. Der CSV-Europaabgeordnete Frank Engel meinte gegenüber RTL, dass alle Posten neu besetzt werden müssten.

Die CSV, die laut Umfragen am Sonntag eigentlich Sitze im Parlament gewinnen sollte, fiel von 23 auf 21 Sitze. Spitzenkandidat Claude Wiseler wiederholte am Sonntag jedoch immer wieder, dass die Christsozialen noch immer die größte Partei im Land sei – und deswegen zumindest mit ihnen geredet werden sollte. Bei den Regierungsparteien sieht man das allerdings größtenteils anders, so dass eine CSV-DP-Regierung, die rechnerisch auch möglich wäre, eher unwahrscheinlich ist.