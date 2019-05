Sieben neue Petitionen sind am Freitag (3.5.2019) auf www.chd.lu online gestellt worden. Falls sie bis zum 14. Juni 4.500 Unterschriften erhalten, werden sie im Parlament debattiert.

Ein Antragsteller fordert, dass per Referendum darüber abgestimmt werden solle, ob das System der aktuellen Zeitumstellung abgeschafft wird. Das Europäische Parlament hatte am 26. März im Plenum für die Abschaffung der Umstellung zwischen Winter- und Sommerzeit ab 2021 gestimmt. Nun sollen die Mitgliedstaaten einzeln entscheiden, ob sie die Sommer- oder die Winterzeit dauerhaft beibehalten wollen. In der Folge könnte eine Fragmentierung des Binnenmarktes drohen.

Die Petition 1269 fordert in diesem Zusammenhang, dass jeder Wahlberechtigte per Referendum, und nicht das Parlament, über diese Frage abstimmt.

Die letzte verbindliche Umstellung auf die Sommerzeit wurde am Sonntag, 31. März 2019, durchgeführt. Danach könnten diejenigen Mitgliedstaaten, die dauerhaft zur Winterzeit zurückkehren wollen, am Sonntag, 27. Oktober 2019, zum letzten Mal eine jahreszeitlich bedingte Zeitumstellung vornehmen. Nach diesem Datum wären dann jahreszeitlich bedingte Zeitumstellungen nicht mehr möglich.

Eine andere Petition wünscht, dass die Schule zukünftig eine Stunde später beginnen soll. Dadurch soll die Lebensqualität aller beteiligten Akteure verbessert werden. Zwei weitere Petitionen verlangen, den Papiermüll in den Haushalten drastisch zu reduzieren. Der Antragsteller fordert, das Austragen von Informationsmaterial in Papierform von Gemeinden und Vereinigungen zu verbieten. Den Rauchern solle endgültig der Garaus gemacht werden, Rauchen im öffentlichen Raum ganz verboten werden – so will es zumindest der Antragsteller einer weiteren Petition.

Allen Gewerkschaften soll es in Zukunft gestattet sein, an Kollektivvertragsverhandlungen teilzunehmen. Um das zu ermöglichen, soll ihnen nationale Repräsentativität zugesprochen werden, wünscht ein anderer Petent.

Die gestern zuletzt veröffentliche Petition enthält die Forderung, in allen Restaurants und Kneipen gratis Leitungswasser anzubieten.

Seit 2014 wurden schon mehr als 1.270 Petitionen online gestellt.