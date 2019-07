Weniger fossile Brennstoffe, mehr erneuerbare Energien: Das ist auch auf Luxemburgs Straßen das Ziel. Neben E-Autos soll deswegen auch die Infrastruktur für Wasserstoff-Autos geschaffen werden. Doch Luxemburgs erste Wasserstofftankstelle bleibt bisher weiter Theorie.

Um den Klimawandel zu bremsen und die Umwelt künftig weniger zu belasten sieht der nationale klima und Energieplan, der bis Ende des Jahres von der Regierung angenommen werden soll, bis 2030 einen Anteil von 23 bis 25 Prozent an erneuerbaren Energien im nationalen Energieverbrauch vor. Damit das erreicht werden kann, soll Wasserstoff eine größere Rolle spielen. Neben den Benelux-Ländern setzen auch Deutschland, Frankreich Österreich und die Schweiz auf eine Verbesserung des Wasserstoff-Tankstellen-Netzes.

Zwar ist die Regierung weiterhin von den Vorteilen von E-Autos gegenüber den Brennstoffzellenfahrzeugen überzeugt. Doch Wasserstoff soll eine „komplementöre Rolle“ zur E-mobilität einnehmen. Innerhalb dieser Legislaturperiode soll deswegen mindestens einer Wasserstofftankstelle errichtet werden und Luxemburg so an das europaweite Netz jener Strukturen angeschlossen werden. Um längere Fahrten innerhalb Europas zu ermöglichen sind Standorte entlang oder bei den Autobahnen am sinnvollsten. Doch die deswegen laufenden Studien sind derzeit noch nicht abgeschlossen, teilen Energieminister Claude Turmes und Verkehrsminister François Bausch in einer gemeinsamen Antwort auf die parlamentarische Frage von Carlo Back mit. Man könne deswegen noch nicht sagen, wann und wo eine solche Infrastruktur errichtet werde.