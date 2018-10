An Hilfsbereitschaft mangelt es dem Vizepremier und dem Arbeitsminister nicht. Erst erklärten sie einer Triererin den Weg zur Escher Kulturfabrik, später richteten sie ein umgefallenes Wahlplakat der Grünen wieder einigermaßen her.

Dazwischen erläuterten Etienne Schneider und Nicolas Schmit gemeinsam mit Francine Closener und Joanne Goebbels die Vorstellungen der LSAP zur digital geprägten Zukunft der Wirtschaft und somit der Arbeit.

Die vier Kandidaten riefen den Programmpunkt der Partei zur Arbeitszeitverkürzung in Erinnerung (38-Stunden-Woche und sechste Urlaubswoche für alle Beschäftigten), dies sei angesichts der hohen Produktionsgewinne notwendig. Schneider schloss selbst eine weitergehende Arbeitszeitverringerung zu einem späteren Zeitpunkt nicht aus, zurzeit sei dies aber kaum mehr durchsetzbar. Die Verminderung sei auch ein Weg, der Roboterisierung und den damit wegfallenden Jobs zu begegnen.

Schmit forderte eine breite Sozialkonferenz, um alle mit der Digitalisierung, die mit mehr Lebenszeit (sprich weniger Arbeitszeit) eine soziale Dimension erhalten soll, zusammenhängenden Fragen zu diskutieren. Er informierte darüber, dass das Düdelinger Unternehmen Husky mit seinen 800 Arbeitnehmern in Luxemburg eine komplett digitalisierte Produktion aufbauen will. Die Produktionsgewinne sollen nicht in den Abbau von Personal, sondern in den Ausbau der Aktivitäten gesteckt werden.

Etienne Schneider konnte von dem Unternehmen Goodyear berichten, das nun ein industrielles Werk 4.0 errichten will, wo 70 Beschäftigte in drei Schichten 100.000 Reifen produzieren sollen; eine Menge für die aktuell noch 500-600 Arbeiter gebraucht werden. Es gelte also, die Chancen der Digitalisierung zu nutzen – auch in entsprechend materiell und personell ausgerüsteten Schulen, so Joanne Goebbels –, ohne die sozialen Aspekte zu vergessen und einen entsprechenden legalen Rahmen zu setzen.

Francine Closener ging ihrerseits auf die Anstrengungen der Regierung ein, um den mittelständischen Unternehmen zu helfen, online zu verkaufen. Die kleinen und mittleren Betriebe würden eine Anlaufphase zur digitalen Zukunft brauchen. Weitere Steuererleichterungen schloss sie in dem Kontext nicht aus.