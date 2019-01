Die Regierung will den Zugang zu kostenlosen WLAN-Netzwerken ausbauen. „Die Verbesserung der Anschlussfähigkeit ist eines der Ziele der ,Digital Luxembourg‘-Initiative“, erklären Premierminister Xavier Bettel (DP) und Innenministerin Taina Bofferding (LSAP) in einer Antwort auf eine parlamentarische Anfrage des Abgeordneten Sven Clement („Piratepartei“).

Es gehe darum, den Zugang zum Netz zu demokratisieren und somit jeden Bürger mit Internet zu verbinden. Zudem würde kostenloses WLAN die Mobilfunknetze entlasten.

Der Plan der Regierung sieht dabei vor, an öffentlichen Orten sowie auch in allen Verwaltungen kostenlose Netzwerke zu installieren. Auch in den Bahnhöfen der CFL sollen drahtlose Verbindungen eingerichtet werden.

Die Gemeinden werden durch das europäische Programm Wifi4EU mit einem Budget von 120 Millionen Euro unterstützt, um öffentliche Netzwerke zu installieren. 15 luxemburgische Gemeinden haben bereits davon profitiert (Bartringen, Bissen, Bous, Diekirch, Düdelingen, Echternach, Ettelbrück, Flaxweiler, Frisingen, Kehlen, Mamer, Mersch, Monnerich, Stadtbredimus und Wiltz) und drei weitere stehen auf der Warteliste. Die Europäische Union wird 2019 weitere Zuschüsse in Millionenhöhe bewilligen.

