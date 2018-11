Der griechische Joghurthersteller Fage zahlt zwei Millionen Euro pro Hektar für das Grundstück im Gewerbegebiet Wolser zwischen Bettemburg und Düdelingen.

Die Firma Fage lässt sich ihr Grundstück in der Industriezone Wolser zwischen Düdelingen und Bettemburg 30 Millionen Euro kosten. Wie Wirtschaftsminister Etienne Schneider am Dienstag in einer parlamentarischen Anfrage mitteilte, zahlt Fage zwei Millionen Euro pro Hektar an den Staat. Das Fabrikgelände des griechischen Joghurtherstellers ist um die 15 Hektar groß.

Der Joghurthersteller hat dem luxemburgischen Staat das Grundstück abgekauft. “Die Firma Fage wollte Besitzer des Grundstücks werden”, so Schneider. Dass der Staat einer Firma ein Grundstück verkauft, statt es ihr zu Verfügung zu stellen, ist ungewöhnlich. Laut dem Wirtschaftsminister wurde das nur einmal in den letzten fünf Jahren so gemacht. Normalerweise werden Grundstücke über Baurecht an Unternehmen zur Verfügung gestellt. Das bedeutet, dass die Firmen auf den Grundstücken bauen können. Nach einer gewissen Zeit geht es allerdings zurück an den Staat.

Die Firma Fage sorgte in der Vergangenheit immer wieder für Unmut. Während Wirtschaftsminister Schneider in ihr ein Unternehmen sieht, dass “nachhaltige und natürliche Produkte” herstellt, weisen Kritiker des Projektes immer wieder darauf hin, dass die Fabrik viel Wasser verbrauchen wird und wohl auch nicht so viele Arbeitsplätze schaffen wird. Einer der größten Gegner des Projektes war die grüne Umweltministerin Carole Dieschbourg. Anfang des Jahres lieferte sie sich eine offene Konfrontation mit ihrem Regierungskollegen Etienne Schneider. Der Wasserverbrauch der Firma sei zu hoch und deswegen passe sie nicht in den Plan der nachhaltigen Wirtschaftsentwicklung.