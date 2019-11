Seit zwei Monaten ist David Angel Zentralsekretär des OGBL-Syndikats Handel. Der 30-Jährige ersetzt André Sowa, der kürzlich in Rente ging.

Aufgewachsen ist David Angel in Beckerich, wo er auch zur Schule ging. Das Abitur absolvierte er im „Lycée de garçons“ in der Hauptstadt. Sein Geschichtsstudium begann er in Hamburg, später zog es ihn nach Frankreich und an die Uni Luxemburg. Erste Berufserfahrungen sammelte er im Handel. Parallel zum Studium jobbte er im Supermarkt, später dann in Tankstellen.

Schon während seiner Schulzeit war der Sohn des Luxemburger Comiczeichners Marc Angel politisch aktiv. Mit 13 engagierte er sich in der Gruppe „Jugend fir Fridden a Gerechtegkeet“, die im März 2003 eine große Schülerdemo vor der US-Botschaft in Luxemburg organisierte, um gegen den Krieg im Irak zu protestieren. Später war er im Bereich der Flüchtlingshilfe aktiv. 2009 war Angel einer der 30.000 Teilnehmer, die zusammen mit den Gewerkschaften gegen Sozialabbau und für die Absicherung der Arbeitsplätze demonstrierten. Die Gewerkschaften wollten damals verhindern, dass die weltweite Finanzkrise als Vorwand genommen wird, um den Sozialstaat zu schwächen.

Zusammen mit Nico Clement und Frédéric Krier vom OGBL habe er auf der Demonstration einen Jugendblock organisiert, erzählt David Angel. Schon früh habe er gelernt, wie man Leute für eine Sache mobilisiert, Demos organisiert und Flugschriften verfasst. Diese Erfahrung komme ihm bei seiner heutigen Arbeit zugute.

Anfang 2014 bewarb er sich als Journalist bei der linksökologischen Wochenzeitung Woxx. Politisch sei er mit dem Team auf einer Wellenlänge gewesen. Seine Eltern waren Langzeitabonnenten. In seinen vier Jahren bei der Woxx beschäftigte er sich vornehmlich mit den Schwerpunktthemen Arbeit und Soziales. Dabei kam er auch wieder in Kontakt mit den Gewerkschaften.

Im März 2018 beschloss er dann, zum OGBL zu wechseln. Er begann als stellvertretender Zentralsekretär im OGBL-Syndikat Handel, dessen Leitung er nun übernommen hat.

Bereut hat er diese Entscheidung nicht: „Als ich als Jugendlicher damit begann, politisch aktiv zu werden, habe ich mir nicht vorstellen können, dass es einen Job gibt, in dem ich mein Engagement ausleben und verwirklichen kann. Heute ist es so, dass mein Job, mein Privatleben und meine Hobbys ineinander übergehen. Besser kann es eigentlich nicht sein“, erläutert der leidenschaftliche Gewerkschafter.

An seiner Arbeit schätze er besonders die Vielfältigkeit der Kontakte mit den Menschen, die im Handel arbeiten und aus sehr unterschiedlichen kulturellen und sozialen Milieus stammen. „Die Energie und Leidenschaft dieser Menschen beeindrucken mich und es macht mir Freude, mich für ihre Rechte einzusetzen“, sagt Angel.

David Angel lebt seit einigen Jahren mit seiner Lebenspartnerin und seiner dreijährigen Tochter als „Frontalier“ in Metz. Zuerst wohnten sie auf einem Hausboot, das sie aber inzwischen gegen eine Wohnung eingetauscht haben. In seiner Freizeit betreibt er Krafttraining und besucht die Fußballspiele des FC Metz.