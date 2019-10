In Luxemburg herrscht strikte Gewaltentrennung. Die Regierung soll Gesetz vorschlagen, das Parlament sie absegnen und die Justiz sie anwenden. Doch die Linie zwischen den verschiedenen Mächten scheint zu verschwimmen – zumindest in den Augen der CSV. Nachdem ein erster Brief von Generalstaatsanwältin Martine Solovieff und des Präsidenten des höchsten Gerichtshof, Jean-Claude Wiwinius, an Parlamentspräsident Fernand Etgen vor zwei Wochen für Stirnrunzeln sorgte, ist RTL ein neuer Brief zugespielt worden.

Wie das Medienunternehmen am Montagmorgen meldet, habe sich der CSV-Abgeordnete Félix Eischen am 25. Juni per Brief an die Staatsanwaltschaft gewandt. Angehängt an die Nachricht war ein Audit über den Filmfong. In diesem Dokument vermutet der Abgeordnete Beweise für Rechtsverstöße gefunden zu haben. Daher ist es seine Pflicht diese Informationen an die Justiz weiterzuleiten.

Die Generalstaatsanwältin antwortet und erkundigt sich nach der Herkunft dieser Informationen. Doch Parlamentsabgeordnete müssen ihre Quellen nicht offen legen. Das sei seit dem Urteil “Gast Gibéryen” entschieden, argumentiert CSV-Fraktionschefin Martine Hansen. Laut RTL findet auch Parlamentspräsident Fernand Etgen den Brief der Justiz fragwürdig. Es sei seltsam, sich nach der Herkunft des Dokuments zu erkundigen. Besonders da in einer Antwort des Medienministers Xavier Bettel auf eine parlamentarische Frage klar hervorgeht, dass den Mitgliedern der Digitalisationskommission der Audit-Report weitergeleitet wurde.