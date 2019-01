Der neue Gesundheitsminister Etienne Schneider (LSAP) hat am Dienstag Vertreter des Gesundheitssektors getroffen. Einer der wichtigsten Themen bei der Unterredung war die Verkürzung der Wartezeiten für MRT-Termine in Luxemburg. Magnetresonanztomographen (MRT) ermöglichen es Ärzten, sich einen Einblick über den Zustand der Gewebestrukturen der Patienten zu verschaffen.

Mittlerweile liegen die Wartezeiten für eine Untersuchung in einem MRT-Gerät bei mehreren Monaten. Bisher gibt es nur sieben Geräte im ganzen Land. Zwar wurden vier weitere bestellt, es ist allerdings unklar, ob diese die hohe Nachfrage decken können.

“Es ist mir besonders wichtig, dass jeder Patient, der eine MRT-Untersuchung braucht, diese auch in einem angemessenen Zeitraum bekommt”, wird Schneider in einer Regierungsmitteilung zitiert. Bei der Unterredung sei auch über die Anschaffung von Geräten in Gemeinschaftspraxen gesprochen worden. Bisher ist die Anschaffung von MRT-Geräte nur Krankenhäusern vorenthalten.

Vor einem halben Jahr hatte eine Gemeinschaftspraxis die Anschaffung eines MRTs beantragt. Die Regierung meinte damals allerdings, dass die dann zahlreiche Praxen eine anschaffen würden und die Kosten für die Krankenkasse explodieren könnten. Deswegen hatte sie abgelehnt, diesen Weg zu gehen, um gegen die langen Wartezeiten für Termine vorzugehen.