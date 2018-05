Eigentlich haben die Piraten große Pläne für die Parlamentswahlen im kommenden Oktober. Die Partei rechnet sich in diesem Jahr realistische Chancen aus, den Einzug ins Parlament zu schaffen. Ende März kündigte sie an, dass sie mit der PID zusammenarbeiten werde und dass diese einen Teil der Kandidaten auf der Piraten-Liste stellen könne.

Wie sich am Montag auf dem Parteikonvent in den Rotunden herausstellte, handelt es sich dabei um 15 Listenplätze. Viel weniger, als PID-Präsident Christian Isekin noch damals angekündigt hatte. Er sprach von mindestens 20, wenn nicht sogar 30 Kandidaten. Die PID, die bei den letzten Wahlen 1,5 Prozent der Wählerstimmen für sich verbuchen konnte, ist vor allem durch ihr Gründungsmitglied Jean Colombera bekannt. Der Arzt ist bekennender Pro-Cannabis-Aktivist und Bürgermeister von Vichten.

Wirbel in der Partei

Doch trotz dieser Unterstützung könnte das Unterfangen schwierig werden, denn die Piraten sind dabei, von ihrem Kurs abzukommen. Und das nicht einmal wegen der Listenneulinge der PID. Vielmehr sind es zwei Aufsteiger, die in der Partei für ordentlich Wirbel sorgen: Marc Goergen und Daniel Frères. Der Streit um Goergen schwelt schon länger. Der Generalsekretär der Partei hatte sich vor ein paar Jahren mit den “Ur-Piraten” angelegt, also dem Flügel der Partei, der sich für die Originalthemen Datenschutz und Privatsphäre einsetzt. Goergen gewann den Machtkampf.

Am Montag kam es wieder zur öffentlichen Auseinandersetzung. Die “Ur-Piraten” warfen Goergen vor, das Prinzip der Basisdemokratie nicht zu respektieren und Kritik nicht zu dulden. Goergen entgegnete, dass die “Ur-Piraten” der Partei schaden wollen.

Daniel Frères in der Kritik

Parteipräsident Sven Clement musste eingreifen, um beide Seiten zu beruhigen. Auch Daniel Frères, ehemaliges PID-Mitglied und Kontaktmann zwischen den Piraten und Colomberas Partei, geriet am Montag in die Kritik. Er wurde als öffentlichkeitswirksamer Tierschützer in Luxemburg bekannt. Der Immobilienmakler konnte bei den Gemeindewahlen im Oktober einen Gemeinderatssitz für die Piraten in Remich erringen. Seit Dezember 2017 ist er Vizepräsident in der Partei und spielt eine wichtige Rolle in deren programmatischer Ausrichtung. So kam es, dass am Montag neben den drei Wahlkampfbegriffen “Lëtz Digital” und “Grondakommes” auch der “Déierschutz” auf den Bannern der Piratenpartei prangte.

Die Methoden des Tierschützers sind umstritten. Ihm wird vorgeworfen, eine Schmutzkampagne gegen den ehemaligen Remicher Bürgermeister Henri Kox geführt zu haben. Die Lëtzebuerg Privat, die Frères nahesteht, wollte während der Gemeindewahlen eine Ausgabe in Remich gratis verteilen, in der Kox scharf attackiert wurde. Die Piratenpartei musste eingreifen, um dies zu verhindern.

Sorge um staatliche Finanzierung

Auch Frères musste sich einen Seitenhieb der “Ur-Piraten” gefallen lassen. Er sagte in seiner Rede: “Ich finde es traurig, wenn man als Luxemburger in ein Geschäft geht und man sich schämt, Luxemburgisch zu reden.” Ben Allard, Spitzenkandidat im Norden und “Ur-Pirat”, entgegnete: “Ich sehe das als Vorteil, dass in Luxemburg so viele Sprachen gesprochen werden.” Welcher von den drei Flügeln – Frères, Goergen, “Ur-Piraten” – den Richtungskampf bei den Piraten gewinnen wird, lässt sich bisher noch nicht erahnen. Die Streitigkeiten könnten der Partei aber zum Verhängnis werden. Dabei sind die diesjährigen Wahlen für sie eine Überlebensfrage.

Parteipräsident Sven Clement meinte im Dezember 2017 gegenüber dem Tageblatt, dass es “schwierig” werde, weiterzumachen, sollten die Piraten auf unter zwei Prozent fallen. In dem Fall bricht die staatliche Finanzierung weg. In den kommenden Monaten wird sich Clement, wie es aussieht, allerdings vor allem darauf konzentrieren müssen, seine Partei zusammenzuhalten. Zumindest bis zum 14. Oktober.