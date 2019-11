Laut einer GEM-Studie (Global Entrepreneurship Monitor) empfinden 55 Prozent der Befragten in Luxemburg die Rahmenbedingungen für eine Betriebsgründung als gut; allerdings hält die Befürchtung, zu scheitern, 51 Prozent von einer Firmengründung ab, so das statistische Amt Statec in der rezenten Ausgabe von „Statnews“.

Diese Zahl jener, die Angst vor dem Scheitern haben, ist weitaus höher als in anderen europäischen Ländern. Im Jahr 2018 waren 62 Prozent der frischen Unternehmensbesitzer mit ihrem Leben zufrieden, während bei den anderen Befragten 75 Prozent ihre Zufriedenheit ausdrückten. Die weiblichen Betriebsgründer gaben zu 65 Prozent an, mit ihrem Leben als Unternehmerin zufrieden zu sein, während es bei den Männern nur 60 Prozent waren.

Große Bedeutung der Familie

Bei der Studie wurde festgestellt, dass Unternehmensgründer in Luxemburg stark auf ihre Familie zählen. Einer von drei impliziert Verwandte in dem neuen Betrieb. Ebenso fiel auf, dass Immigranten eine wichtige Rolle bei nationalen Betriebsgründungen spielen. Der Anteil jener Immigranten der ersten Generation (die nicht in Luxemburg geboren sind) ist mit 13 Prozent höher als jener der in Luxemburg geborenen Einwanderer (8,8 Prozent) und jener der zweiten Generation (9,4 Prozent).

In den vorherigen Jahren hat die entsprechende Studie festgestellt, dass mehr Firmengründer in der Gruppe der jungen Männer als in jener der jungen Frauen zu finden sind. Dieser Unterschied zwischen den Geschlechtern nimmt allerdings ab.

Der diesjährige GEM-Bericht legt erste Ergebnisse der Regierungsprogramme zur Förderung des Unternehmergeistes vor. Besonders die entsprechende Erziehung zu Unternehmergeist wird von den Firmenbetreibern positiv gesehen.

Ein weiteres interessantes Resultat der Studie ist die Tatsache, dass neue Betriebe oft mittels „Online“-Prozeduren gegründet werden, die administrativen Vorgänge übers Internet abgewickelt werden. Allerdings hält sich die Zufriedenheit mit solchen elektronischen Prozeduren in Grenzen. 40 Prozent sind hiermit zufrieden, 30 Prozent allerdings nicht.