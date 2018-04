Die Demokratische Partei (DP) will ihre Kandidaten für die Parlamentswahlen vom 14. Oktober am 3. Mai bekannt geben. Beim Parteikongress am Wochenende hatte sie darauf verzichtet, ihre Listen publik zu machen. Bisher haben CSV, LSAP und “déi gréng” ihre Kandidatenlisten veröffentlicht und auf einem Kongress bestätigen lassen.

Die DP stellt in dieser Legislaturperiode den Premierminister. Momentan sitzen 13 Abgeordnete der Partei im 60-köpfigen Parlament.