Dass die Grünen und die Piraten die strahlenden Sieger der Parlamentswahlen 2018 werden, das hat wohl niemand kommen sehen. Auch dass die CSV die größte Schlappe einfahren würde, hatte kaum einer auf dem Zettel. Hat der Luxemburger Wähler etwa kurz vor seiner Entscheidung einen plötzlichen Sinneswandel erlebt?

Die Zahlen* zeigen: von wegen große Überraschungen. Bis auf die Verschiebung der Sitze zwischen den vier großen Parteien hat der Luxemburger eigentlich wieder das gewählt, was er kennt: Er vertraut dem Prinzip “bekannt, alt und männlich”. Im Parlament wird sich nämlich außer der Sitzverteilung nicht viel verändern.

Altbekannte Gesichter

Jede Menge altbekannte Gesichter werden ins neue Parlament einziehen. Von 60 Abgeordneten sind 50 wiedergewählt worden, nur zehn Personen werden “neu” in die Chamber gewählt. Davon kommen zwei von der Piraten-Partei, die das Parlament zum ersten Mal entern. Die ADR schickt – genau wie die LSAP – einen neuen Abgeordneten ins Parlament. Bei der CSV und “déi gréng” sind es jeweils drei Neuzugänge, die einen Sitz ergattern können.

Neu heißt allerdings nicht unbekannt. Viviane Reding (CSV) saß schon einmal in der Chamber, Claude Turmes vertrat die grüne Partei lange im Europäischen Parlament. Jeff Engelen (ADR), Georges Mischo (CSV), Paul Galles (CSV), François Benoy (“déi gréng”), Dan Biancalana (LSAP) und Marc Goergen (Piraten) kommen allesamt aus der Lokalpolitik. Nur der ehemalige TNS-Ilres-Forschungsdirektor Charles Margue (“déi gréng”) und Oberpirat Sven Clement hatten noch keine politischen Mandate inne.

19 Abgeordnete der früheren Chamber (Wahl 2013) sind vorläufig aus dem Parlament gewählt worden. Viele von ihnen kamen durch das Nachrückverfahren nach der Regierungsbildung ins Parlament. Abhängig von der künftigen Regierungskoalition könnten 17 von ihnen potenziell wieder in die Chamber nachziehen. Nur zwei Abgeordnete haben direkt nach der Wahl wahrscheinlich ihren Sitz im Parlament verloren: Cécile Hemmen für die LSAP im Zentrum und Gérard Anzia für “déi gréng” im Norden haben nicht genug Stimmen geholt.

So alt ist das aktuelle Parlament

Das Durchschnittsalter des neu gewählten Parlaments liegt bei 52 Jahren, 2013 betrug es noch 50 Jahren. Der jüngste Abgeordnete kommt aus der Piraten-Partei: Sven Clement ist mit 29 Jahren mit Abstand das “Babyface” der neuen Chamber. Die LSAP stellt stattdessen den ältesten Politiker: Jean Asselborn ist 69 Jahre alt – und mit 40.283 Stimmen zudem auch der meistgewählte Abgeordnete des Landes.

Die Piraten sind auch die “jüngste” Partei mit einem Altersdurchschnitt von 31 Jahren. “déi Lénk” sind die zweitjüngsten mit 39,5 Jahren. “déi gréng” bleiben auch noch im U-50-Klub: Sie haben ein Durchschnittsalter von 47 Jahren. Der Jüngste unter den Grünen ist François Benoy (33), gefolgt von den jüngsten Politikerinnen im neuen Parlament: Carole Dieschbourg (41) und Sam Tanson (41). Die DP- und CSV-Abgeordneten sind im Durchschnitt 51 bzw. 53 Jahre alt. Mit Lex Delles (32) stellt die DP zwar den zweitjüngsten Abgeordneten im Parlament, doch bis auf seinen Kollegen Max Hahn (36) befinden sich alle anderen Liberalen in der Ü-45-Gruppe.

Die CSV-Fraktion hat mit Serge Wilmes (36) sogar nur einen Abgeordneten unter 40 und stellt mit Viviane Reding (67) zudem die erfahrenste Frau. Die LSAP-Parlamentarier stellen mit einem Durchschnittsalter von 56 Jahren die zweitälteste Fraktion, während die ADR-Abgeordneten mit einem Altersschnitt von 61 Jahren fast schon im Rentenalter sind.

Bei der LSAP ist es im wahrsten Sinne des Wortes die “Alte Garde”, die den Schnitt anhebt: Politiker wie Jean Asselborn (69), Mars Di Bartolomeo (66), Nicolas Schmit (64) und Alex Bodry (60). Der jüngste LSAP-Politiker im Parlament ist Dan Biancalana (41). Die ADR stellt mit Gaston Gibéryen (68) den zweitältesten Politiker des Parlaments.

Die meisten Abgeordneten des neuen Parlaments sind zwischen 51 und 60 Jahre alt (19 Abgeordnete), dicht gefolgt von der Altersgruppe zwischen 41 und 50 (18). 16 Abgeordnete sind älter als 60, nur sieben sind jünger als 40 Jahre.

Männerland Luxemburg?

Obschon die Geschlechtergleichheit auf den Wahllisten quasi erreicht war (von 547 Kandidaten waren 249 Frauen), werden mehrheitlich Männer ins neue Parlament einziehen. Natürlich könnten nach einer Regierungsbildung noch Frauen “nachrutschen”, doch aktuell sehen sich zwölf Frauen 48 Männern gegenüber.

2013 wurden insgesamt 14 Frauen ins Parlament gewählt, zwei mehr als 2018. Durch Verschiebungen in der Folge von Regierungsbildung und politischen Abgängen kamen die Frauen im abgewählten Parlament schließlich auf 18 Sitze – schon damals nicht einmal ein Drittel des Parlaments.

Ein Blick auf die Parteien zeigt, dass vor allem LSAP-, ADR-, “déi Lénk”- und Piraten-Wähler den Männern vertrauen. Trotz teils “doppelten Spitzen” kommen die Frauen hier zusammen auf sage und schreibe genau null Sitze. Die CSV schickt sechs Frauen und 15 Männer ins Parlament. Bei der DP belegen Frauen ein Viertel der Sitze: Drei Damen stehen neun Männern gegenüber. Bei “déi gréng” stellen die Frauen ein Drittel der Abgeordneten. Von neun Sitzen werden somit drei von Frauen besetzt. Doppelt gemoppelt hält besser, oder? Gleichzeitig auf zwei Hochzeiten zu tanzen, das ist zumindest in der Luxemburger Politik möglich. Ein Doppelmandat – also ein Mandat auf nationaler und kommunaler Ebene für eine einzelne Person – ist üblich, wenn auch umstritten. Insgesamt 33 Abgeordnete des neu gewählten Parlaments sitzen auch auf kommunalen Posten, nur 27 sind lediglich auf der nationalen Ebene als Politiker aktiv. Das Verhältnis könnte aber noch deutlicher in Richtung Doppelmandate kippen, wenn durch die Regierungsbildung weitere Abgeordnete nachrücken. Denn viele der potenziellen “Nachrücker” haben kommunale Mandate.

Die CSV führt zurzeit bei den Doppelmandaten. Von 21 Abgeordneten sitzen 17 auch in Gemeinderäten. Nur vier CSVler sind reine Nationalpolitiker. Die Piraten halten es 50/50 mit den Doppelmandaten. Von den beiden Abgeordneten ist einer in der Kommunalpolitik aktiv. “déi gréng” und DP schrammen knapp an der 50-Prozent-Doppelmandatmarke vorbei. Bei der grünen Partei bekleiden vier von neun Abgeordneten kommunale Posten, bei der DP sind es fünf von zwölf. Für die LSAP sind nur drei von zehn Abgeordneten Inhaber eines Doppelmandats. Bei der ADR ist es einer von vier. Die beiden Abgeordneten von “déi Lénk” sind ebenfalls in einem Kommunalrat aktiv.

* Diese Daten beziehen sich auf das Parlament vor der Regierungsbildung. Durch das Nachrücken von Kandidaten, weil gewählte Abgeordnete ins Kabinett berufen werden, können sich diese Zahlen verändern.