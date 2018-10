Das Parlament steht fest. Nun geht es um die große Frage: Wer wird die nächste Regierung bilden? Die Dreierkoalition könnte weitermachen. Wenn die CSV die Regierung bildet, könnte sie entweder mit der DP oder mit der LSAP koalieren.

Die Umfragen haben sich getäuscht. Die CSV hat doch nicht so viele Sitze gewonnen, wie vorhergesagt wurde. Auch die großen Zugewinne von Grünen und Piraten hatte niemand so kommen sehen. Laut den Prognosen des zentralen staatlichen Wahlbüros sind nun drei Koalitionen möglich. Die Dreierkoalition von 2013 könnte weiterarbeiten. Sie hätte zwar einen Sitz weniger als davor, mit 31 Sitzen allerdings immer noch eine Mehrheit. Eine CSV-DP-Regierung hätte 33 Sitze im Parlament, eine CSV-LSAP-Regierung käme auf 31 Sitze.

Die CSV habe ihr Wahlziel verfehlt, Gambia unter 31 Sitze zu bringen, sagte Parteipräsident Marc Spautz am Sonntagabend. Die Grünen seien die einzige Partei aus der aktuellen Koalition, die gestärkt worden sei. “Die CSV hat sich etwas anderes erwartet”, erklärte Spautz. Wenige Minuten zuvor hatte er sich gemeinsam mit Françoise Hetto, Martine Hansen und Claude Wiseler vor die CSV-Mitglieder gestellt.

Wiseler war sichtlich erschöpft und enttäuscht über das Wahlergebnis. Er betonte, dass sich Luxemburgs politische Landschaft mit dem heutigen Tag verändert habe. Sie sei noch mehr zersplittert. Die drei großen Parteien mussten Stimmen verlieren, während “déi gréng” und Piraten deutlich zulegten. Dennoch bleibe die CSV bei Weitem die stärkste Partei im Parlament.

“Wir sind bereit, Verantwortung zu übernehmen”

Die Frage, was seine Partei nun zu tun gedenke, wollte Wiseler am späten Abend nicht sagen. “Im Kontext einer neuen Parteienlandschaft sind mehr denn je stabile Mehrheiten notwendig”, sagte der CSV-Spitzenkandidat. Als stärkste Fraktion sei man bereit, “Verantwortung zu übernehmen”.

Ob es ein Telefongespräch mit Premier Xavier Bettel (DP) geben werde? Auf diese Frage antwortete Wiseler bloß, dass er Bettel “bei RTL sehen werde”. Dort treffen die Spitzenkandidaten der Parteien am späten Sonntagabend zur Elefantenrunde, dem öffentlichen Rundtischgespräch, aufeinander.

Wie die CSV hieten auch die anderen Parteien am frühen Sonntagabend mit Koalitionsaussagen hinter dem Berg. “Das ist ein kolossaler Sieg, die Grünen sind ein großer Gewinner. Wir sind bereit, Verantwortung zu übernehmen”, sagte “déi gréng”-Spitzenkandidat François Bausch. Aber auch mit Blau-Rot-Grün? Bausch: “Wir müssen erst das definitive Resultat abwarten.” Er habe mit den Noch-Koalitionspartnern aber noch nicht gesprochen. Dafür sei es noch zu früh.

“Keine Katastrophe” für die LSAP

LSAP-Spitzenkandidat Etienne Schneider relativierte das schlechte Ergebnis seiner Partei. “Die LSAP hat um die drei Prozent verloren. Das ist keine Katastrophe”, sagte er. Allerdings seien die Verluste so unglücklich, dass sie die Sozialisten drei Sitze kosten. “Die CSV hat an Prozenten mehr verloren – aber nur zwei Sitze”, so Schneider. Das sei kein gutes Ergebnis für eine Oppositionspartei, die den Premier stellen will.

“Dieses Resultat haben wir dank unseres Spitzenkandidaten Xavier Bettel eingefahren”, erklärte Parteipräsidentin Corinne Cahen. Bettel freute sich, dass seine Partei nur einen Sitz verloren hat, obwohl die Umfragen viel schlimmer ausgesehen hätten. “Wir haben ein klares Mandat, um weiter in der Regierung zu sein”, sagte er. “Ich sehe nicht, dass diese Koalition abgewählt wurde.” Aus der DP-Wahlzentrale hieß es, es komme auf Etienne Schneider an. Ob er seine Partei davon überzeugen kann, trotz LSAP-Sitzverlust weiterzumachen.