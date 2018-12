Die beratende Menschenrechtskommission (CCDH) kritisiert das Luxemburger Außenministeriums für die Durchführung von medizinischen Untersuchungen zur Feststellung des Alters bei Flüchtlingen – im Besonderen die Untersuchung der Genitalien. Die Resultate dieser Kontrollen seien nicht zuverlässig. Es sei zudem gemeinhin anerkannt, dass solche Tests ein großer Eingriff in die Privatsphäre der Menschen seien. Es bestehe ein großes Risiko, verletzliche Menschen mit dieser Methode zu traumatisieren.

Die Kommission erkennt zwar an, dass Erwachsene nicht in Zentren für unbegleitete Minderjährige untergebracht werden sollten, betont aber das Recht der Asylsuchenden auf eine an ihre spezifischen Bedürfnisse angepasste Betreuung. Von einer freien Zustimmung hingegen kann man nicht sprechen, wenn die Weigerung, sich der medizinischen Untersuchung zu unterziehen, negative Auswirkungen auf den Antrag auf internationalen Schutz haben dürfte.

Die CCDH widerlegt auch die Behauptung des Ministeriums, dass “sich noch nie ein wahrer Minderjähriger der Genitalorganuntersuchung unterziehen musste”, und verweist auf ein Urteil vom Juni 2018, in dem das Verwaltungsgericht zu dem Schluss kam, dass es sich in dem Fall um einen Minderjährigen gehandelt hat.