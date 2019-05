Sie gelten als Vorreiter der Weltraumwirtschaft. Nun wollen die USA und Luxemburg zusammenarbeiten. Eine entsprechende Absichtserklärung wurde am Freitag unterschrieben.

Die USA und Luxemburg wollen in Weltraumfragen ihre Kräfte bündeln. In Zukunft wollen beide Länder in dem Feld zusammenarbeiten. Eine entsprechende Absichtserklärung wurde am Freitag vom luxemburgischen Wirtschaftsminister Etienne Schneider (LSAP) und vom amerikanischen Handelsminister Wilbur Ross unterschrieben. Die beiden Länder wollen Informationen und Fachwissen austauschen und sich politisch koordinieren.

Die Vereinigten Staaten und Luxemburg gelten als Vorreiter der Weltraumwirtschaft. Beide Länder haben Gesetze ausgearbeitet, die das sogenannte “Space Mining” ermöglichen. Die Texte klären, dass Unternehmen, die im All Ressourcen schürfen, einen rechtlichen Anspruch auf ebendiese Ressourcen haben. In Luxemburg trat das Gesetz im Sommer 2017 in Kraft. Schneider gründete auch die “SpaceResources”-Initiative, die den Ausbau dieses Wirtschaftszweiges in Luxemburg begleitet.

Umstrittene Pläne

Schneiders Pläne werden regelmäßig kritisiert. Eine Investition des Luxemburger Staates in die amerikanische Firma “Planetary Ressources” lief bereits ins Leere. Die Firma musste ihr Vorhaben im Weltraum Ressourcen zu schürfen vorerst aufgeben. Ein Teil des Geldes, das vom Staat investiert wurde, ist weg. Kritik von der Opposition wies Schneider ab. Das Risiko der Investition sei bekannt gewesen, meinte er.

Das Gesetz, das die luxemburgische Regierung ausgearbeitet hat, ist auch international nicht unumstritten. So meinte beispielsweise der deutsche Experte für Weltraumrecht, Stephan Hobe, dass das Gesetz wohl illegal ist. Es sei nicht im Einklang mit dem internationalen Weltraumvertrag von 1967, der besagt, dass das All keinem gehören kann.

In einer Stellungnahme gibt der US-Handelsminister Ross jedenfalls eine klare Richtung an, was die Erwartungen der Vereinigten Staaten an Luxemburg betrifft: “Die Vereinigten Staaten und Luxemburg teilen ein reiches historisches Erbe und die gemeinsame Vision, dass die Zukunft im Weltall vor allem wirtschaftlich sein wird.” Die am Freitag unterschriebene Absichtserklärung lege “den Grundstein für zukünftiges ökonomisches Wachstum in diesem Sektor”.