158 Menschen haben im Monat September in Luxemburg einen Antrag auf Asyl gestellt. Die meisten von ihnen kommen aus Eritrea (34), Syrien (24), Afghanistan (16) und dem Irak (13). Insgesamt haben in diesem Jahr von Januar bis September bislang 1.536 Menschen internationalen Schutz in Luxemburg beantragt.

Die zuständigen Behörden haben in diesem Jahr bislang in 1.746 Fällen eine Entscheidung getroffen. 513 Menschen (29,4%) wurde der Flüchtlingsstatus zugesprochen, 291 Menschen (16,6%) wurden abgelehnt, 256 (14,7%) haben ihren Antrag eigenständig zurückgezogen. In 538 Fällen (30,8%) zeigte sich Luxemburg nicht zuständig, diese Menschen wurden an ein anderes EU-Land verwiesen. In 108 Fällen war der Antrag unzulässig.