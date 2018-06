Die Geschwindigkeit auf französischen Landstraßen sinkt ab dem 1. Juli 2018 auf 80 km/h. Die äußerst umstrittene Verordnung im Nachbarland ist im französischen Amtsblatt erschienen und wird wirksam. Die neue Geschwindigkeitsbegrenzung gilt auf allen Straßen ohne Trennung im Mittelstreifen. Betroffen sind 400.000 Kilometer Straßen.

Begründet wird die neue Höchstgeschwindigkeit mit der stetig steigenden Zahl von Verkehrstoten in den vergangenen Jahren. Im Jahre 2016 lag die Zahl der Verkehrstoten bei 3.268. Das sind 200 mehr als zwei Jahre zuvor. Die französische Regierung geht davon aus, dass mit der Maßnahme 400 Verkehrstote pro Jahr vermieden werden können.

Die Reduzierung der Geschwindigkeit um zehn km/h ist umstritten. Lokal- und Regionalpolitiker hatten dafür plädiert, die Geschwindigkeit nur auf bestimmten – gefährlichen – Straßenabschnitten zu begrenzen. Die Regierung hatte sich nicht davon beeindrucken lassen und eine nationale Begrenzung durchgesetzt. Wer vom 1. Juli an mit 90 km/h auf zweispurigen Straßen „erwischt“ wird, erhält eine Geldstrafe von 68 Euro und einen Punkt als Strafe. Mit einer europäischen Direktive wird die Geldstrafe nachgeschickt. Luxemburger bekommen also im Fall der Fälle Post aus Frankreich. In 77 Prozent aller Fälle wird dann auch bezahlt. Wer nicht bezahlt, sollte sich bei einer Kontrolle in Frankreich Sorgen machen. Er wird dann bar zur Kasse gebeten. Mit Punkten werden luxemburgische Führerscheine für Vergehen in Frankreich allerdings nicht belegt. Wer mit über 19 km/h schneller als erlaubt angetroffen wird, darf mit mehr als 100 Euro Strafe rechnen.

Ein neues Schild kostet 200 Euro

Auf den betroffenen Straßen werden etwa 11.000 Schilder neu angebracht oder umgewidmet. Ein neues Schild kostet 200 Euro. Das Schild selbst kostet 80 Euro, das Anbringen wird mit 120 Euro veranschlagt.

Von den 4.500 Radargeräten in Frankreich sind etwa 1.000 auf 90 km/h ausgerichtet. Sie werden auf 80km/h eingestellt. Bei Versuchen mit 80 km/h zwischen 2015 und 2017 haben Radargeräte vier Mal mehr Verstöße in den entsprechenden Zonen aufgezeichnet als in den 90er Zonen. Radargeräte haben im vergangenen Jahr eine Milliarde Euro „eingespielt“. Insgesamt sind über Strafmandate im vergangenen Jahr 1,8 Milliarden Euro in die französische Staatskasse geflossen. Auf den Land- und Kreisstraßen werden weitere Radargeräte aufgestellt. Die zusätzlichen Einnahmen durch Strafmandate werden auf 335 Millionen Euro geschätzt.

Der Rechnungshof hat die Einnahmen durch die Strafmandate untersucht. Über 50 Prozent der Einnahmen kommt der Sicherheit im Straßenverkehr und der Sicherung der Straßen nicht zugute. Ein großer Teil wird zur Tilgung der Staatsschulden benutzt. Auch die geschätzten 335 Millionen neuen Einnahmen sollen nicht für die Straßen und die Sicherheit im Straßenverkehr genutzt werden. Die chronisch auf Geldsuche sich befindende Pariser Regierung will das Geld für Investitionen in den Gesundheitsbereich investieren.