Die Regierungen Griechenlands und Mazedoniens sondieren Möglichkeiten für die Beilegung des seit fast drei Jahrzehnten schwelenden Streits um den Namen der früheren jugoslawischen Republik Mazedonien. Dies erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Mittwoch aus Kreisen der Regierung in Athen.

Griechenland will, dass Mazedonien seinen Namen ändert. Grund: Der nördliche Teil Griechenlands trägt auch den Namen Mazedonien.

Am Vorabend hatten die Ministerpräsidenten der Staaten, Alexis Tsipras und Zoran Zaev, telefonisch miteinander gesprochen, teilte Tsipras’ Büro mit. Zaev hatte zudem am 30. Dezember die griechische Hafenstadt Thessaloniki besucht und sich privat mit dem Bürgermeister getroffen.

Neue Dynamik

Aus gut informierten diplomatischen Kreisen in Athen hieß es am Mittwoch, in den Streit komme “langsam” neue Dynamik. Eine Lösung “von heute auf morgen” sollte jedoch niemand erwarten.

Der Namensstreit zwischen Athen und Skopje dauert seit 1991 an. Athen blockiert daher seit 2005 den Beginn von EU-Beitrittsgesprächen ebenso wie die NATO-Mitgliedschaft.

Die USA dringen auf eine Lösung und einen baldigen Beitritt Mazedoniens in die NATO, um Russlands Einflussmöglichkeiten in Mazedonien einen Riegel vorzuschieben, hieß es aus diplomatischen Kreisen in Athen weiter. Als Lösung stelle man sich nun vor, dass sich Mazedonien umbenennt, in Ober-, Neu- oder Nordmazedonien. Im Juni soll die NATO erneut über den Beitritt Mazedoniens beraten.