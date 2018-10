Der Differdinger Bürgermeister Roberto Traversini hat in einem Interview mit dem Luxemburger Wort eine Regierungsbeteiligung ausgeschlossen. Der Zweitgewählte von “déi gréng” im Südbezirk will weiterhin sein Bürgermeisteramt ausüben. Ein lokales Mandat ist hingegen nicht vereinbar mit einem Regierungsmandat. Als weiteren Grund führt Traversini die Paritätsregelung seiner Partei an. Demnach müssen die Hälfte der grünen Posten in der Regierung von Frauen besetzt werden, die andere Hälfte von Männern.

Sofern die Gespräche zwischen DP, LSAP und “déi gréng” erfolgreich sind, steigen demnach die Chancen auf einen Ministerposten für Josée Lorsché (Drittgewählte der Grünen im Südbezirk) ebenso wie für Sam Tanson (Zweitplatzierte im Zentrum). Welche Frau neben Christian Kmiotek Parteipräsidentin von “déi gréng” wird, ist weiterhin unklar. Anfang Juni war Françoise Folmer zurückgetreten. Seither ist Kmiotek alleiniger Präsident. Das verstößt jedoch explizit gegen die Statuten von “déi gréng”.