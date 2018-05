Sommerzeit ist Barbecue-Saison, also der richtige Moment, um das Karussell des Alltags auszubremsen und sich zurückzulehnen. Ein gutes, aber unkompliziertes Essen gehört ebenso dazu wie erfrischende, leichte Getränke. Und der Wunsch, alles, was man für die Zubereitung eines Easy-Going-Menüs braucht, an einem Ort zu besorgen.

So stellt sich auch die belgische Supermarktkette Delhaize den idealen Sommer vor und bringt pünktlich zum Saisonbeginn neue Produkte in die Regale. Was sich daraus kulinarisch zaubern lässt – die passenden Rezepte lieferte Küchenchef Thomas Murer, der seit Mai 2017 mit Delhaize zusammenarbeitet. Ziel der aktuellen Aktion ist, “zu informieren, inspirieren und innovieren”, heißt es, und den Kunden fachmännisch zur Seite zu stehen, wenn sie leckeres Essen zubereiten möchten, ihnen aber die nötige Inspiration dazu fehlen sollte.

“Alles ist gut, wenn es gut gemacht ist”

Mullers Philosophie beim Kochen ist simpel: den besten Eigengeschmack jedes Lebensmittels herauszuarbeiten. Oder, um es in den Worten des groß gewachsenen Rotschopfs zu fassen, der kein Chichi in seiner Küche duldet: “Alles ist gut, wenn es gut gemacht ist. Es gibt nur gute Zutaten, die gut zubereitet werden müssen.” Nähe zu regionalen Produzenten, gesunde und frische Lebensmittel, die so zu verarbeiten sind, dass so wenig Essensabfälle wie möglich entstehen – Thomas Murer stellte vorab während einer Präsentation mit ausgewählten kulinarischen Ideen seine Philosophie erneut eindrucksvoll unter Beweis.

Los geht es mit leichten Häppchen und Chips. Natürliche Zutaten wie die knusprigen und quasi fettfreien Gemüsechips treffen auf kleine Brotstreifen mit Auberginen-Knoblauch-Aufstrich. Wer lieber geröstete Paprika mag, greift zum entsprechenden Aufstrich und zaubert im Nu eine weitere leckere Aperitif-Begleitung.

1 von 11

Extra-Portion Frische

Eine Burrata, eine andere Form des beliebten Mozzarella-Käses, füllt Murer mit einer Mischung aus gegrilltem Paprika und klein gehackten, gedünsteten Zwiebeln. Das Ganze leicht säuerlich abgeschmeckt und effektvoll unter einer rauchgefüllten Glasglocke präsentiert.

Als Vorspeise serviert Thomas Muller gegrillten Oktopus auf asiatische Art. Die zweite Vorspeise – Spareribs mit feuriger BBQ-Soße – könnte eigentlich schon als Hauptspeise durchgehen, wären da nicht der gegrillte Tintenfisch und Taboulé mit frischer Gemüsevielfalt, die Murer vorher in einer überdimensionalen Pfanne stilecht im Garten neben dem Grill andünstet.

Damit das Zubereiten leichter und schneller von der Hand geht, gibt es Gemüse, Soße, Burrata-Füllung und Oktopus-Teile im Supermarkt küchenfertig zu kaufen. Den persönlichen Touch zu verleihen, bleibt Aufgabe des Hobby-Gastronomen.

Und wenn das nicht genug ist, lässt der Chef mediterrane Ravioli mit einer Karotten-Ingwersoße servieren. Eine dezente Ingwernote verleiht diesem Sommergericht den letzten Schliff und eine Extra-Portion Frische.

Narancello, Mandarincello und Limoncello

Fleischliebhaber lässt Thomas Murer nicht im Stich. Für sie bietet er ein gegrilltes Steak mit gegrilltem grünen Spargel und hausgemachter Béarnaise-Soße an. Fleisch und Spargel glänzen durch ihren Eigengeschmack, für Würze und leichte Säure sorgen Estragon und Zitrone im Soßenklassiker.

Auch das Dessert kommt so erfrischend und lecker sowie unprätentiös daher. Zum Rhabarberkompott mit frischen Erdbeeren gesellen sich Zitronensorbet mit einem Klecks Mascarpone und kleine Baiser-Stückchen.

Schmackhaft und ohne langwieriges Kochprozedere – die Gerichte von Thomas Murer passen perfekt zu einer entspannten Sommerparty mit viel Zeit für gute Gespräche. Mit den drei neuen Likören als Menüabschluss, die aus hundert Prozent Biofrüchten bestehen und auf den Namen Narancello (Blutorange), Mandarincello und Limoncello hören, dürfte die Party noch viel länger als geplant dauern.