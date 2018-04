Im Juli 2016 wurde der Lift im Pfaffenthal in Betrieb genommen. Seitdem wurde er einmal monatlich geschlossen, um die vorgeschriebenen Wartungen durchzuführen. Momentan ist der Lift jedoch wegen einer Panne geschlossen.

“So einen Lift wie im Pfaffenthal gibt es in ganz Luxemburg nur einmal. Die Kabine hängt im Freien und ist somit rund um die Uhr den Witterungsverhältnissen ausgesetzt”, erklärte der “Service-Leader” Jean-Baptiste Cicolaz von der Firma Schindler, die mit der Wartung der Anlage beauftragt ist. Cicolaz selbst ist für die Wartung aller Lifte im Zentrum der Hauptstadt sowie im Bahnhofviertel verantwortlich. Die technischen Besonderheiten des Aufzugs liegen in der kabellosen Steuerung und Stromversorgung. Alle Bedienknöpfe des Aufzugs kommunizieren über ein Wi-Fi-Netzwerk mit einem Zentralrechner.

“Wegen eines technischen Defekts ist der Lift seit letztem Samstag nicht mehr in Betrieb. Während einer Übung der Rettungsdienste wurde eine Box des Wi-Fi-Netzes beschädigt. Die nötigen Signale, um den Lift zu bewegen, konnten danach nicht mehr weitergeleitet werden”, erklärte Cicolaz gegenüber dem Tageblatt. “Die Plattform sowie der Eingangsbereich im Pfaffenthal wurden aus Sicherheitsgründen weiträumig abgesperrt”, so der Serviceleiter von Schindler weiter.

Am Dienstag geht es wieder los

Während der Reperaturarbeiten musste die acht Tonnen schwere Gondel am Boden im Pfaffenthal gesichert werden. Das zwölf Tonnen schwere Gegengewicht wurde oben an der Plattform befestigt. Um die Gewichte auszugleichen, musste das siebenköpfige Team rund vier Tonnen an Stahlplatten mit der Hand aus dem Gegengewicht ausbauen und gleichmäßig über die gesamte Plattform verteilen. Danach konnte der Defekt repariert werden.

Bevor der Lift am frühen Dienstagmorgen wieder in Betrieb genommen wird, müssen die Arbeiter die Platten wieder manuell einbauen. Sie haben zudem von dieser verhältnismäßig langen Pause des Lifts profitiert, um noch weitere kleinere Arbeiten durchzuführen. So wurden zum Beispiel die Trägerseile angepasst. Diese Arbeiten wären sowieso demnächst angefallen und hätten den Liftverkehr unnötige weitere drei Tage blockiert.

Am Samstag und am Montag werden dann die letzten Arbeiten abgeschlossen. Am Sonntag hat das Team seinen wohlverdienten freien Tag. Nach den Arbeiten ist der Lift wieder täglich von 5.45 bis 1.00 Uhr nachts in Betrieb. “Trotz der langen Öffnungszeiten haben wir in diesem Lift kein Problem mit Vandalismus. Das liegt unter anderem an dem Wachmann und den verschiedenen Kameras”, meint Cicolaz. Insgesamt kann der Lift ein Maximalgewicht von bis zu 5.000 Kilogramm transportieren.