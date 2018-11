Etwas mehr als zwei Wochen, dann verteilen “Kleeschen” und “Houseker” langersehnte Geschenke. Ist die Aufgabe, das gewünschte Spielzeug für diesen Tag zu finden, nicht schon schwer genug, stellt sich auch die anspruchsvolle Frage nach dessen Sicherheit. Daisy Schengen besuchte in Luxemburg ein Labor, das Teddy und Co. ziemlich genau unter die Lupe nimmt.

Stille statt Lärm: In der einzigen staatlichen Prüfstelle für Spielzeug in Capellen herrscht an diesem Nachmittag höchste Konzentration. Die Ruhe brauchen die Ingenieure, um die erforderlichen Tests, für die es genaueste Vorschriften gibt, durchzuführen. Sie stellen in erster Linie fest, ob ein Produkt, in diesem Fall Spielsachen, Schwimmreifen oder auch ein Karnevalskostüm, regelkonform sind.

Entgegen einer weitverbreiteten Meinung erfüllen die Prüfer in Luxemburg eben nicht die Aufgaben einer “Stiftung Warentest”, betont Alexis Weber, Chef der Abteilung “Surveillance du marché” beim Ilnas (“Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la securité et qualité des produits et services”) unter Aufsicht des Wirtschaftsministeriums. Weber und seine Kollegen werden erst aktiv, wenn ein Produkt bereits auf dem Markt im Großherzogtum verkauft wird.

Jetzt geht es ans Eingemachte

Die Tests laufen immer ähnlich ab: Nach einem vorher festgelegten Plan, der Kontrollen in Geschäften im ganzen Land umfasst, kaufen Ilnas-Mitarbeiter stichprobenartig verschiedene Spielsachen ein. Zunächst erfolgt die sogenannte “behördliche Prüfung”: “Der Hersteller ist ...