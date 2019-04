Nach zehn Monaten kehrt Arno Bonvini in Mondorf auf den Trainerstuhl zurück. Der 43-jährige Coach, der bis zum 17. März in Differdingen im Amt war, ersetzt Paulo Gomes mit sofortiger Wirkung beim Tabellen-9.

Der Verein hatte Gomes am Dienstag zu verstehen gegeben, dass man seinen Vertrag am Saisonende nicht verlängern würde. Einen Tag später erklärte der 44-Jährige auf Facebook, dass er (genau wie Assistent Joris di Gregori) sein Amt in Mondorf mit sofortiger Wirkung niederlegen würde.

Bei der Suche nach dem Nachfolger ist der Verein schnell fündig geworden. Nach mehr als 145 Spielen an der Seitenlinie der USM kehrt mit Bonvini und dessen Co-Trainer Jean-Claude Beck das Duo nach Mondorf zurück, das dort bereits zwischen 2013 und 2018 u.a. den Aufstieg in die BGL Ligue sowie den Einzug ins Pokalfinale feierte.