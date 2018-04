Leere Versprechen

Dhiraj Sabharwal beschreibt in seinem Editorial, weshalb das historische Treffen zwischen der süd- und nordkoreanischen Staatsspitze am Ende zu wenig führen wird.

„Nackt im Aquarium“

Die Affäre um die entwendeten Daten von Facebook-Nutzern und deren Verwertung zu politischen zwecken hat auch die EU-Justizkommissarin Vera Jourova auf den Plan gerufen. Wir sprachen darüber mit der tschechischen Politikerin am Rande ihres jüngsten Besuches in Luxemburg und ließen uns erklären, inwieweit die neue EU-Datenschutzverordnung die persönlichen Daten der EU-Bürger schützt.

To explain man to man and each man to himself

Der gebürtige Luxemburger Jean Edward Steichen sowie das monumentale fotografische Werk “The Family of Man” erfreuen sich seit Jahrzehnten internationaler Bekanntheit. Seit Steichen mit dieser Ausstellung 1955 im New Yorker MoMA den Höhepunkt seiner kuratorischen Karriere feierte, haben sich zwar nicht die Bilder selbst, dafür aber die Sichtweise auf sie verändert. Neue wissenschaftliche Erkenntnisse zum Thema lassen sich nun in der Publikation “The Family of Man Revisited” nachlesen. Wir sprachen mit den Autoren Gerd Hurm und Anke Reitz.

Aussicht auf Frieden

Ein offizieller Friedensschluss und eine atomwaffenfreie koreanische Halbinsel – auf diese Ziele haben sich die Staatschefs von Nord- und Südkorea, Kim Jong-un und Moon Jae-in, am Freitag bei ihrem historischen Gipfeltreffen verständigt.

Das Duell Billy gegen Billy

Ab Sonntag geht es für die Amicale Steinsel und die Etzella Ettelbrück um alles oder nichts. In der ersten Partie der Finalserie, die erstmals nach dem Modus “best of five” ausgetragen wird, steht unter anderem auch das Duell zwischen zwei der routiniertesten Profispieler im Luxemburger Basketball an: dem Ettelbrücker Billy McNutt und dem Steinseler Billy McDaniel.

Leidenschaftlicher Einsatz für den Luxemburger Weinbau

Ern Schumacher ist ein streitbarer Präsident. Wenn es um die Interessen der “Privatwënzer” in Luxemburg geht, scheut der “Miseler” keine Auseinandersetzung. Ob das neue Agrargesetz oder seiner Ansicht nach ausbleibende Unterstützung der Politik für seinen Berufsstand – so mancher der zuständigen Minister musste ihm Rede und Antwort stehen. Die Zukunft des Nachwuchses in den Winzerbetrieben liegt dem Winzer, der gemeinsam mit seinem Sohn einen Familienbetrieb in Wormeldingen führt, besonders am Herzen.

Auf in den Mai

In unserer Rubrik Klangwelten werden regelmäßig Alben rezensiert. Diese Woche bieten wir eine Mischung aus fremden, poetischen, experimentellen und epischen Klängen. Unsere Musikspezialisten haben sich die neuesten Alben von Lebanon Hanover, John Carter Cash, den Fantastischen Vier und Blues People angehört.

Dessous-Revolte in Buenos Aires

In Buenos Aires brennen die Büstenhalter. Eine Schuldirektorin hat die 18-jährige Bianca nach Hause geschickt, weil sie keinen Büstenhalter trug. Die Aufregung ist gewaltig,

vor dem Schulministerium wurde protestiert.

Musik lindert Alzheimer

Musik hören oder gar produzieren gehört nicht nur zu den am besten entspannenden Tätigkeiten. Amerikanische Forscher fanden heraus, dass Musik gerade die Hirnbereiche anspricht, die von der Alzheimer-Demenz betroffen sind. Sie erhoffen sich hier neue Therapiemöglichkeiten.

Un héros luxembourgeois

Juif pratiquant et patriote luxembourgeois, Albert Nussbaum a sauvé des centaines de vies pendant la guerre. Ses talents d’organisateur lui ont permis de mettre sur pied un réseau aussi complexe qu’ambivalent.

Staatsanwaltschaft nimmt Nobelpreisjury ins Visier

Die schwedische Staatsanwaltschaft hat eine Voruntersuchung im Zusammenhang mit der Schwedische Akademie eröffnet, die den Literaturnobelpreis vergibt. Vermutlich geht es um die Veruntreuung von Geldern. Der Literaturnobelpreis soll trotz Skandalen vergeben werden.

