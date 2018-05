Der Selbstbetrug

Dhiraj Sabharwal beschreibt in seinem Editorial, weshalb das Dossier ArcelorMittal die Grenzen der luxemburgischen Politik in einer globalisierten Wirtschaftsordnung zeigt. Zudem helfe Populismus nur herzlich wenig von Regierungsseite. Zum Artikel.

Luxemburgs Austauschbare

Der Wahlkampf kommt auf Touren, doch Luxemburgs Parteien wirken austauschbar. Der Philosoph Norbert Campagna sieht gleich an mehreren Stellen Nachholbedarf: blinde Abstimmungstreue in der “Chamber”, programmatische Inhaltslosigkeit, hypokritische Scheindebatten und nationalistische Egoismen. Ein Interview. Zum Artikel.

Was die neue Datenschutzverordnung der EU ändern wird

Am kommenden 25. Mai tritt die neue europäische Grundverordnung zum Datenschutz in Kraft. Wir haben uns mit Tine A. Larsen, Präsidentin der Nationalen Datenschutzkommission (CNPD), über die Änderungen unterhalten, die diese neue Regelung mit sich bringen wird. Zum Artikel.

Trump, Bettel und die Zukunft auf “Lëtzebuergesch”

Die Zukunft ist und bleibt unvorhersehbar. Das Leben jedes Menschen wird durch so viele Zwänge und Zufälle bestimmt, dass niemand die eigene Zukunft voll gestalten kann. Die einzelne Lebenserwartung beträgt 24 Stunden, täglich erneuerbar. Bis der unentrinnbare Tod erfolgt. Zum Artikel.

Honig vom Hoteldach der Hauptstadt

Mitten auf Kirchberg floriert seit dem Frühjahr 2017 eine neue landwirtschaftliche Disziplin: Imkern auf dem Hoteldach. Eigentlich ist Hugo Zeler in der Luftfahrtbranche tätig und imkern – sein Hobby. Dem er sich seit neun Jahren leidenschaftlich verschrieben hat und ab diesem Herbst zum Beruf machen will. Zum Artikel.

Klangwelten: Von grottenschlecht bis bemerkenswert

In unserer Rubrik Klangwelten werden regelmäßig Alben rezensiert. Unsere Musikspezialisten haben sich diese Woche die neuesten Alben von Erase Me, Can’t wake up und 30 Seconds to Mars angehört. Ihre Bilanz fällt von grottenschlecht bis bemerkenswert sehr gemischt aus. Zum Artikel.

Tourismus beeinflusst Klima stärker als angenommen

Der globale Tourismus verursacht derzeit etwa acht Prozent der Gesamtemissionen, die für die Erderwärmung verantwortlich sind. Das ist viermal so viel, als bisher angenommen wurde. Dies geht aus einer Studie der Universität von Sydney hervor. Zum Artikel.

Bluttest zeigt Schmerzen an

Wer Schmerzen hat, der sollte das seinem Arzt erzählen. Doch kleine Kinder oder Demenzkranke können dies nicht immer tun. Im kommenden Jahr soll es dafür nun einen neuen Bluttest geben. Dieser zeigt Schmerzen in Farben an. Auch Tiere könnten davon profitieren. Zum Artikel.