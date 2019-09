In Luxemburg sind heute zum vierten Mal Menschen auf die Straße gegangen, um für besseren Klimaschutz zu demonstrieren. Ein weiteres Mal war es aber keine reine Schülerveranstaltung: Diesmal waren nicht nur auch Erwachsene zur Teilnahme aufgerufen, sondern auch Organisationen und Gewerkschaften wie der OGB-L. Derzeit geht man von etwas mehr als 2.000 Teilnehmern aus.

Während am vergangenen Freitag nur etwas mehr als 1.000 Teilnehmer dabei waren, hatte man diesmal deutlich größere Dimensionen im Sinn: Die Organisatoren wollten 10.000 Menschen auf die Straße bringen.

Derzeit (18.20 Uhr) gibt es zwar kaum belastbare Zahlen, bisherige Erkenntnisse lassen jedoch davon ausgehen, dass das Ziel weit verfehlt wurde – auch wenn zeitweise mehr als 2.000 Menschen geschätzt wurden, etwa von der Polizei.

Die Demonstration verlief als Sternmarsch, der an vier Punkten begann: An der place de l’Europe, am “Geesseknäppchen”, am Hauptbahnhof und am “Lycée de Garçons de Luxembourg” im Stadtteil Limpertsberg.

Auf dem Platz Clairefontaine fand schließlich die Abschlusskundgebung statt. Dort sprach etwa ein Vertreter des indigenen Volks der Kolla aus Argentinien, um über die Umweltzerstörung in seiner Heimat zu berichten. Die amerikanische Musikerin Amanda Palmer (“Dresden Dolls”) die heute Abend noch ein Konzert in Luxemburg bestreitet, spielte ein Lied für die Demonstranten.

Ein ausführlicher Bericht folgt.