In Luxemburg sprechen die meisten Menschen französisch auf der Arbeit. Zuhause wird luxemburgisch gesprochen. Das ergab eine Umfrage des Luxemburger Statistikinstitut Statec.

In Luxemburg werden andere Sprachen benutzt, je nachdem wo man sich befindet. Das meldet das Statec am Montag. 53 Prozent der Menschen, die in Luxemburg leben, reden zuhause luxemburgisch. 32 Prozent reden französisch und 19 Prozent portugiesisch. Die meisten (69 Prozent) gaben an, dass sie zuhause nur eine Sprache sprechen. 20 Prozent benutzen zuhause zwei und 11 sogar drei oder mehr. Die Sprache ist auch die, die von den meisten Menschen am besten beherrscht wird: Die Frage nach der Hauptsprache beantworteten 42 Prozent mit luxemburgisch, 20 Prozent mit französisch und 14 Prozent mit portugiesisch.

Auf der Arbeit sieht es anders aus. Drei Viertel der Befragten (78 Prozent) gaben an, dass sie französisch reden, wenn sie sich mit ihren Kollegen oder mit Kunden unterhalten. Die Hälfte aller Befragten nutzt die englische Sprache (51 Prozent). Auch luxemburgisch wird von der Hälfte der Arbeitstätigen in Luxemburg genutzt (48 Prozent). Dabei ist anzumerken, dass nur ein Viertel der Menschen (26 Prozent) eine Sprache auf der Arbeit benutzen. 29 Prozent benutzen zwei, 20 Prozent drei, 19 Prozent vier und 6 Prozent benutzen fünf Sprachen oder mehr.

Welche Sprache auf der Arbeit vorherrscht wechselt von Sektor zu Sektor. Während in der Industrie, im Bau, im Handel, in der Gastronomie und im Dienstleistungssektor vor allem französisch gesprochen wird, ist bei den Banken und den Versicherungen die englische Sprache die wichtigste. Im Gesundheitssektor, in der Bildung und in der öffentlichen Verwaltung wird vor allem luxemburgisch gesprochen.